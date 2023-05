O Consórcio Via JF, responsável pelo Transporte Coletivo Urbano em Juiz de Fora, enviou uma nota ao Acessa informando que no próximo domingo (14) os ônibus irão circular sem os cobradores. Ainda segundo o Via JF, trata-se de um modelo teste.

Questionado, o Consórcio informou que não há como prever se o modelo irá continuar na cidade. Contudo, a Lei 13.838 de 2019, proíbe a dupla função para motoristas, "as empresas concessionárias de serviços de transporte coletivo de Juiz de Fora ficam proibidas de atribuir aos motoristas funções relacionadas à cobrança das passagens - dupla função".

A reportagem questionou o Executivo, porém, em nota a Secretaria de Mobilidade Urbana informou que não tem conhecimento da ação. O Acessa questionou se haverá uma fiscalização em relação a isso e aguarda retorno.

A lei diz ainda que, o descumprimento desta implica inicialmente em advertência por escrito. Na reincidência será aplicada multa de R$ 5.000,00 por cada infração autuada.

Tags:

Cobradores | juiz de fora | Motoristas | Ônibus