Em comemoração ao dia das mães, o Parque Municipal terá neste domingo (14) uma programação especial para os visitantes, principalmente para as mamães que comparecerem. O Yoga no Parque, projeto já frequente no local, vai ter a segunda edição do mês de maio dedicada às mães, com início às 9h. Também haverá atividade de recreação, com caça ao tesouro entre mães e filhos, às 10h. As atividades são abertas a toda população, gratuita e sem necessidade de inscrição.



A aula de yoga deste domingo será realizada com a professora Dany Ribeiro, às 9h, no bosque, um local de natureza e tranquilidade, ideal para a prática. O encontro do público será na Praça Central, às 8h50. O objetivo é propiciar benefícios à saúde, com uma prática que envolve o bem-estar em todos os níveis: mental, físico, emocional e espiritual. É importante lembrar de trazer colchonete, canga ou toalha, já que as atividades são realizadas em local aberto.



O caça ao tesouro também terá encontro na Praça Central, a partir das 9h50. As idades são livres, tanto para as mães quanto para as crianças, que conhecerão as histórias do Parque Municipal e terão que encontrar o tesouro perdido. A atividade será conduzida pelos profissionais de educação física e turismólogos do parque.



Os visitantes também terão a oportunidade de fazer visitas guiadas ao bosque às 15h, com a temática voltada também ao dia das mães. O bosque do Parque Municipal é uma área isolada, de Mata Atlântica, e com diversos atrativos de fauna e flora, além de histórias curiosas do local.



O Parque Municipal está localizado na Rua do Contorno, 8, no bairro Nova Califórnia, e funciona das 8h às 17h, permitindo a entrada de visitantes até às 16h. Para quem precisa do transporte público, as linhas que atendem o Parque são 520 (Aeroporto), 531 (Nova Califórnia) e 537 (Jardim da Serra), todos descritos no letreiro com “Via Parque Municipal”.

Tags:

Dia das mães