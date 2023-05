Um ônibus da linha 606 que seguia para o Jardim Natal, estragou na Avenida Rio Branco, próximo ao mergulhão, e deixa o trânsito lento, sentido Bandeirantes, no fim da tarde desta sexta (12).

De acordo com informações iniciais da Via JF, empresa que administra o transporte público da cidade, uma fumaça começou a sair da parte traseira do veículo, o que descartaria princípio de incêndio. A empresa informou que poderia ser algo relacionado ao escapamento e que possivelmente algum cano se soltou na parte de trás do ônibus.

Ainda, de acordo com a Via JF, uma equipe está no local para agilizar a retirada do veículo e liberar o trânsito.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), responsável pelo trânsito de Juiz de Fora, não deu retorno sobre o assunto e não informou se há desvios.

