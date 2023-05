O viaduto da Rua Benjamin Constant, uma das maiores intervenções viárias da história de Juiz de Fora, começa a ser construído nesta segunda-feira (15). Além de proporcionar ligação mais rápida entre a região Leste e o Centro, a obra vai garantir maior fluidez para o trânsito da área central.

A assinatura do contrato da Prefeitura de Juiz de Fora com a empresa ganhadora do certame ocorreu no último dia 18 de abril, e o prazo estimado para execução da obra é de 12 meses. O objetivo da intervenção é entregar à população de Juiz de Fora um elevado com extensão de 360 metros e uma alça de acesso à Avenida Francisco Bernardino, para melhorar o trânsito na região. A ideia deste novo equipamento urbano é eliminar da rota dos motoristas a passagem de nível na Rua Benjamin Constant, com a intenção de ofertar um melhor fluxo viário.

Os recursos da obra são de convênio firmado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em 2011, para as obras de transposição rodoferroviária.

Na segunda-feira, 15, as equipes de engenharia começam os trabalhos com a montagem do canteiro de obras e o serviço de sondagem do terreno, que consiste em uma análise do local onde será realizada a obra, por meio de uma amostragem do solo e ensaios específicos de campo. São processos de reconhecimento e caracterização do terreno, extraindo informações importantes que auxiliam no desenvolvimento da obra, tais como: identificação das diferentes camadas do solo, classificação de cada camada, capacidade de carga ou resistência do solo em várias profundidades, entre outras.

Veja as alterações no trânsito clicando aqui.











