Nesta terça-feira (16) a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) irá realizar a troca do registro de recalque na elevatória do bairro Jóquei Clube, situada na Rua Visconde de Uberaba. Os serviços serão executados de 8h às 12h e, para isso, será necessário interromper o fornecimento de água, podendo comprometer o abastecimento dos bairros Jóquei Clube, Fontesville II, Jardim Natal e do Conjunto Santa Maria.



A Cesama pede a compreensão da população e orienta para que os moradores da área economizem água até que o abastecimento seja regularizado, o que deve acontecer na noite do mesmo dia.