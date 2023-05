A Um total de 249 inscritos estão aptos a atuar no comércio popular no centro da cidade, conforme lista publicada pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) nesta sexta-feira, 12. Após análise das propostas técnicas apresentadas, do total de capacitados, 132 estão classificados e outros 117 vão formar o cadastro reserva. Das 274 propostas que avançaram para a análise técnica, 24 tiveram que ser desclassificadas por não atenderem itens do edital.



Os comerciantes populares classificados ou em cadastro reserva que precisam entregar certidão de habilitação jurídica têm o prazo de cinco dias úteis para apresentar, até 18 de maio. A entrega deve ser realizada pessoalmente no prédio da sede da Prefeitura, na Secretaria de Transformação Digital e Administrativa (STDA), localizado na Avenida Brasil, 2.001, 7º andar.



Os recursos podem ser interpostos no prazo de três dias úteis e pode ser feito pelo Prefeitura Ágil (Recurso contra decisões da Licitação). Os licitantes também podem solicitar acesso aos processos que estarão disponíveis na Sesmaur, localizada na Av Rio Branco, 1843/4° andar. Após o recurso, é aberto o prazo de três dias úteis para contrarrazões. Em seguida, os recursos serão analisados pela Comissão Técnica e o resultado final será divulgado.



Segundo a Prefeitura, o edital é uma demanda de mais de três décadas em Juiz de Fora, o Executivo reforça que o trabalho foi elaborado de forma conjunta, com representantes do poder público, do comércio popular e do comércio lojista. "Além de combater a precarização do trabalho, valorizar os comerciantes populares e promover melhoria na mobilidade urbana, a medida garante que as licenças sejam concedidas com critérios pré-estabelecidos de forma transparente e democrática", afirma a Prefeitura.