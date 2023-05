Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou um homem de 29 anos ferido na Rua Bartolomeu dos Santos, no Bairro São Damião, na Zona Norte, nessa sexta-feira (12). O acidente aconteceu por volta das 22h53. Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes encontraram o motociclista caído no chão consciente e com um ferimento no braço esquerdo e suspeitas de fratura. Ele foi imobilizado e encaminhado para recurso hospitalar.

O condutor do carro, um jovem de 19 anos, encontrava-se sentado em via pública, queixando-se de dores de cabeça, relatando ter batido a cabeça no para-brisa, com suspeita de Traumatismo Crânio Encefálico (TCE), foi atendido pelo SAMU. A guarnição de salvamento esteve no local, apoiando com isolamento, e após a remoção das vítimas, aplicou serragem, devido ao vazamento de óleo, eliminando riscos de novos acidentes.