O Parque Municipal de Juiz de Fora vai sediar neste mês dois grandes eventos da cidade, o “Miss e Mister Gari” e o "Casamento Comunitário". As comemorações acontecem nos domingos 21 e 28, respectivamente, com uso de todo espaço do Parque e, portanto, o local não funcionará para visitação nestes dias. A informação foi divulgada pela Prefeitura nesta segunda- feira (15).



Em comemoração ao Dia do Gari, celebrado nesta terça-feira (16) o evento de Miss e Mister Gari, no dia 21, acontecerá pela primeira vez no Parque Municipal e contará com cerca de 1.200 pessoas. Além do evento, os servidores e familiares também vão poder aproveitar um dia recheado de programação, contando com o início do campeonato interno do Demlurb e atividades de lazer.



O “Bem Casado", também conhecido como casamento comunitário, acontecerá pelo segundo ano consecutivo no Parque Municipal. Realizado em 2022, o evento contou com 1.700 pessoas, em que 172 casais puderam legitimar gratuitamente a união regularizando o matrimônio em cerimônia ao ar livre no local. Neste ano, o casamento acontecerá no dia 28 deste mês e contará com 173 casais, correspondentes à idade de Juiz de Fora.



Como alternativa de lazer nos dias em que o Parque Municipal não estará aberto a visitação, a PJF oferece outras opções com destinos semelhantes como o Parque da Lajinha e o Parque do Museu Mariano Procópio, que também funcionam das 8h às 17h.



Parque da Lajinha

Av. Deusdedith Salgado, S/N, Teixeiras

Horário: 8h às 17h

Entrada permitida até 16h30



Museu Mariano Procópio

Rua Mariano Procópio, 1100

Horário: 8h às 17h