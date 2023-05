A Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informa que há um paciente sem identificação internado na Sala de Urgência, no Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Geraldo Teixeira.

O homem deu entrada no dia 15 de maio, às 08h47. As características do paciente são: homem adulto pardo, aproximadamente 1,68 cm de altura, idade aproximada de 35 anos, cabelo preto encaracolado. Possui cicatriz no joelho esquerdo. Não porta documentos. Trajava camisa branca, agasalho de moletom preto, calça de moletom vermelha, boné cinza adidas, chinelo azul.

O HPS pede para quem tiver alguma informação, ligar para o telefone: (32) 3690-8358.