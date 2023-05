Trinta e sete inscrições foram recebidas no Cadastro de Festas Juninas e Julinas, lançado pela Prefeitura de Juiz de Fora. Segundo o Executivo, a estratégia visa a organizar e democratizar o empréstimo de barracas e palcos para viabilizar os festejos em 2023. Encerrado o período de cadastramento, uma equipe da Funalfa está analisando a possibilidade de atendimento, podendo ocorrer solicitação de ajustes nas datas e horários das festas.



A Prefeitura divulgou ainda que, entre os eventos cadastrados, 16 devem ocorrer em junho, 20 em julho e um foi remanejado para agosto. Há solicitações dos bairros: Ipiranga, São Benedito, Carlos Chagas, Aeroporto, Mariano Procópio, Eldorado, Ladeira, Bom Pastor, Centenário, Nossa Senhora Aparecida, Santa Helena, São Pedro, Santo Antônio, Parque das Águas, Barreira do Triunfo, Parque Guarani, Santa Luzia, Jardim de Ala, Francisco Bernardino, Vila Ideal, Amazônia, Granbery, Bandeirantes, Floresta, Retiro, Santa Terezinha, Granjas Betânia, além do Centro e do Distrito de Sarandira.

Os proponentes das festas serão responsáveis pelo cuidado com os itens emprestados, devendo buscar e devolver os mesmos no Parque de Exposições, nas datas combinadas com a Funalfa. Independente da aprovação do empréstimo de material no Cadastro de Festas Juninas e Julinas, os organizadores de eventos a serem realizados em via pública devem solicitar autorização formal à Prefeitura de Juiz de Fora, por meio do link.