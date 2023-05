Conhecida como a santa das causas impossíveis, Santa Rita de Cássia é celebrada no dia 22 de maio. Com três paróquias que homenageiam a santa, diversas capelas e comunidades iniciaram os ritos por meio de uma novena no dia 13. As programações festivas também são organizadas para ocorrer até o dia 22.



Em Juiz de Fora, o Jubileu de Santa Rita marca seus 80 anos de existência da paróquia do Bonfim. Em clima de festa, a Matriz que recebeu, na última quinta-feira (11), a nova imagem da padroeira. No local, será realizado um novenário, com Missas às 7h e às 19h. Já no dia 22 de maio, as celebrações acontecem sempre nas horas ímpares das 5h até às 21h.



Em Juiz de Fora, haverá as programações são:

Paróquia Santa Rita de Cássia - Bairro Bonfim

Rua Barão do Retiro, 388 – Bonfim

-De 13 a 21 de maio – Novena

7h e 19h – Missa e novena

-Dia 22 de maio –

Dia de Santa Rita de Cássia

Paróquia Santa Rita de Cássia - Bairro Bonfim

Missas: 5h, 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h, 19h e 21h – Missas

* Após a celebração das 19h, haverá procissão luminosa pelas ruas do bairro.

** Haverá atendimento de confissões individuais e funcionamento de barraquinhas durante todo o dia.

Capela Santa Rita de Cássia - Bairro Parque São Pedro (pertencente à Paróquia São Pedro)

Rua José Micheriff, 52 - Parque São Pedro

-De 19 a 21 de maio – Tríduo

-Dias 19 e 20 de maio – Sexta-feira e sábado

19h30 – Missa

-Dia 21 de maio – Domingo

8h – Santa Missa

-Dia 21 de maio – Domingo

14h – Show de prêmios

-Dia 22 de maio – Segunda-feira – Dia de Santa Rita de Cássia

8h – Santa Missa

19h30 – Procissão saindo da Rua Juvenaldo Guedim,31

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

-Capela Santa Rita de Cássia - Bairro Jardim Bela Vista (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição)

Rua João Carlos Garcia, 270 - Jardim Bela Vista

-De 19 a 21 de maio – Tríduo

19h30 – Celebração Eucarística

-Dia 22 de maio – Segunda-feira – Dia de Santa Rita de Cássia

8h – Missa na comunidade

18h30 – Procissão saindo da Matriz em direção à capela, onde acontece a Santa Missa

*Venda de lanche todos os dias.

-Capela Nossa Senhora Aparecida e Santa Rita de Cássia - Bairro Jardim Cachoeira (pertencente à Paróquia N. S. Perpétuo Socorro - Monte Castelo)

Rua Nasira Matar de Freitas, 617 - Jardim Cachoeira

-De 19 a 21 de maio – Tríduo

19h – Santa Missa

-Dia 22 de maio – Segunda-feira – Dia de Santa Rita de Cássia

19h – Procissão saindo da Capela Nossa Senhora das Graças em direção à Capela Nossa Senhora Aparecida

19h30 – Santa Missa com bênção das rosas

Após a Missa, Bolo de Santa Rita

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

-Comunidade Santa Rita - Bairro Recanto dos Lagos (pertencente à Quase-Paróquia Nossa Senhora Aparecida)

-Bairro Recanto dos Lagos

-De 13 a 21 de maio – Novena nas casas

-Dia 17 de Maio – Quarta-feira

19h – Missa e novena na casa de João Araújo

-Dia 18 de Maio – Quinta-feira

19h – Novena na casa de Ludmila

-Dia 19 de Maio – Sexta-feira

19h – Missa e novena na casa de Romélia

-Dia 20 de Maio – Sábado

17h – Missa e novena na casa de Lina e Beto

-Dia 21 de Maio – Domingo

10h – Missa e novena na casa do Padre Luciano

Dia 22 de maio – Segunda-feira – Dia de Santa Rita de Cássia

19h – Missa festiva na casa da Consuelo

Capela Santa Rita de Cássia - Bairro Grama (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

Estrada de Chácara, 1260 - Bairro Grama (Hospital Ana Nery)

** A comunidade São José fica na Rua Franklin Soares Ferreira, 93 - Bairro Vila São José

-Dia 22 de maio – Segunda-feira – Dia de Santa Rita de Cássia

19h30 - Missa na Comunidade São José, onde Santa Rita é copadroeira

-Dia 23 de maio – Terça-feira

14h – Santa Missa na capela

Região:



-Paróquia Santa Rita de Cássia - Santa Rita de Ibitipoca/MG

*A Matriz fica na Rua Padre Antônio Batista de Freitas, 02 – Centro

-De 13 a 21 de maio – Novena

15h e 19h – Missa e novena

-De 19 a 21 de maio – Tríduo

-Dia 19 de Maio – Sexta-feira

14h45 – Devocional a Santa Rita

15h – Missa e novena

17h – Carreata de São Cristóvão e benção dos veículos em frente à igreja

19h – Missa e Novena

-Dia 20 de Maio – Sábado

14h45 – Devocional a Santa Rita

15h – Missa e novena

16h – Leilão de Animais

19h – Missa e Novena

-Dia 21 de Maio – Domingo

14h45 – Devocional a Santa Rita

15h – Missa e novena

19h – Missa e Novena com procissão e coroação

-Dia 22 de maio – Segunda-feira – Dia de Santa Rita de Cássia

6h, 8h, 10h, 15h, 17h e 19h – Missas festivas

14h – Devocional a Santa Rita

*A Missa das 10h será presidida pelo Arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira.

** Após a celebração das 19h haverá procissão.

Paróquia Santa Rita de Cássia - Santa Rita de Jacutinga/MG

Praça Coronel Antônio Osório, 68 – Centro

-De 13 a 21 de maio – Novena

7h e 19h – Missa e novena

-Dia 22 de maio – Segunda-feira – Dia de Santa Rita de Cássia

5h – Alvorada

8h - Missa da Pia União na Matriz

11h – Missa dos visitantes na matriz

11h – Feijoada no salão paroquial

13h – Desfile Cívico das escolas

18h – Procissão luminosa, após Missa na Matriz

20h – Leilão de prendas

22h – Queima de Fogos

-Capela Santa Rita de Cássia - Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia São Miguel e Almas)

Rua Waldemar José Rabelo, 95 - Bairro das Flores

-De 13 a 21 de maio – Novena

19h – Novena na capela

-Dia 22 de maio – Segunda-feira – Dia de Santa Rita de Cássia

7h – Missa

9h - Missa e bênção para os enfermos

15h – Missa

18h30 – Reza da Coroa de Santa Rita na Matriz, seguida de procissão luminosa até a capela

19h – Missa Solene

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

-Capela Santa Rita de Cássia - Lima Duarte/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

*A capela fica na Rua Rosaura Moreira Tavares, s/nº - Bairro Batatal

-De 19 a 21 de maio – Tríduo

19h - Celebração

-Dia 22 de maio – Segunda-feira – Dia de Santa Rita de Cássia

18h30 – Procissão saindo do trevo do Posto de saúde em direção à capela, onde haverá Santa Missa Solene

-Área Missionária Santa Rita – Liberdade/MG (pertencente ao Santuário Bom Jesus do Livramento)

*Rua Angelino A. Fonseca, 59 - Bairro Santa Rita

-Até 19 de maio – Novena

19h – Novena nas casas de moradores enfermos da comunidade

-Dia 20 de maio – Sábado

18h – Procissão com a imagem da padroeira saindo do saindo do alto da Copasa, seguida de missa

*Haverá barraquinhas com comidas típicas.

