Após a manifestação de parte dos rodoviários do transporte público de Juiz de Fora realizada na terça-feira (17), em que o serviço ficou suspenso por cerca de quatro horas, o Comitê Gestor do Transporte Público realizou uma reunião extraordinária para buscar soluções de forma conjunta para a situação. Conforme a ata da reunião, o presidente do Comitê, o Secretário de Mobilidade Urbana Fernando Tadeu David expôs a indignação com a natureza ilegal do ato e o severo impacto dos eventos dessa terça-feira ocorreram, ressaltando que a ação não foi comunicada previamente.

O representante do Consórcio Via JF, Rafael Santana, ressaltou no encontro, que o movimento também surpreendeu as empresas, já que não foi convocado pelo Sindicato, nem tampouco foi avisado. Além disso, Rafael ressaltou que o ocorrido foi motivado por conta de um boato a respeito da situação dos cobradores, o que vinha sendo tratado com o Sindicato da categoria .

Os componentes do comitê reforçaram o compromisso de não demitir nenhum trabalhador e de prosseguir com a capacitação e qualificação continuada desses profissionais. Além disso, foram marcadas duas conversas com os trabalhadores, para sanar dúvidas com a concessionária, a primeira ocorreu na tarde desta quinta-feira (17) e a segunda está marcada para a manhã desta quinta-feira (18).

Em ambas, o consórcio reitera que discorda da movimentação dos trabalhadores, nos termos em que a manifestação foi realizada e explica quais serão as ações. O fim da função de cobrador está prevista para ocorrer em um prazo de três a quatro anos. No entanto, todos os atuais empregados serão mantidos, conforme a concessionária.

Eles informam que os desligamentos que têm ocorrido são por conta de questões comportamentais e, em nada, estariam relacionadas com a mudança pela qual deve passar a bilhetagem eletrônica. Outro ponto detalhado, conforme o representante do Via JF, é a capacitação do pessoal para outras atividades, com cursos promovidos pelo Sest Senat, alguns deles já estão prontos, outros serão oferecidos nos próximos meses.

Há o detalhamento da situação, que é pensada para ser a longo prazo, justamente, de acordo com o consórcio, para não impactar bruscamente a vida dos trabalhadores. Após as conversas, uma nova reunião do Comitê Gestor será realizada na próxima sexta-feira (19)