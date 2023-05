A Polícia Militar apreendeu cerca de 39 munições em um pasto, com a ajuda de um cão farejador, na manhã desta quarta (17) entre a rua Carlos Gal e Barão do Retiro, em Juiz de Fora.

De acordo com informações da PM, os militares viram os suspeitos em um pasto que ao verem a viatura fugiram. Com a ajuda de um cão farejador foi localizada uma bolsa com 15 munições intactas calibre 9 milímetros e 24 munições intactas calibre 357.

As munições foram entregues na delegacia e a PM segue no rastreamento dos homens que já foram identificados.





Tags:

7 | PM