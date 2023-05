Um jovem, de 18 anos, foi assassinado a tiros dentro de casa na noite desta quinta (18) no bairro Sagrado Coração de Jesus em Juiz de Fora. Um outro jovem, de 20 anos, foi preso pelo envolvimento no crime.



De acordo com informações da Polícia Militar, testemunhas informaram que o jovem estava em casa quando algumas pessoas encapuzadas invadiram o imóvel, entraram em seu quarto e atiraram. O jovem morreu na hora.

No local do crime foram encontradas diversas cápsulas, drogas e uma arma calibre 9 milímetros além de munições do mesmo calibre e anotações referente ao tráfico de drogas.

Durante as diligências da ocorrência, os militares receberam a informação de que o jovem, de 20 anos, deu entrada no Hospital de Pronto Socorro (HPS) com um ferimento causado por um disparo de arma de fogo na perna. Os policiais foram até o hospital e conversaram com a vítima que apresentou uma versão fraca e sem embasamento para o ferimento.

Ainda, de acordo com a PM, populares que estavam próximos ao local do crime disseram que, após ser mostrada uma foto do jovem que deu entrada do HPS, o jovem não é morador das proximidades.



O jovem assassinado tinha diversas passagens pela polícia por crimes como tráfico de drogas, furto, roubo, porte ilegal de arma de fogo, estupro e lesão corporal.

