Quatro suspeitos, de 21, 22, 25 e 26 anos, de envolvimento no homicídio de um jovem, de 22 anos, ocorrido no bairro Linhares em junho de 2022, foram presos pela Polícia Civil nesta quinta (18) em Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi cercada por dois carros e um dos ocupantes teria efetuado um disparo que acertou seu abdômen. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Os suspeitos foram presos durante a operação Osíris.



Ainda, de acordo com a delegada responsável pelo caso, Camila Miller, a motivação do crime está relacionada à disputa por ponto de venda de drogas no bairro.

Drogas | Homicídio | morte | polícia civil | Quatro suspeitos | Tráfico