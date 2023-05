Devido ao evento “Aerofest Juiz de Fora”, haverá alteração de circulação neste sábado (20) na Rua das Margaridas e na Rua Francisco José dos Santos, no Bairro Aeroporto, que passam a operar em mão única no sentido ao Bairro Marilândia. Por isso, o trajeto do Centro para o “Aerofest” deve ser feito pela Avenida Mello Reis e o retorno para o Centro pelo bairro Marilândia.

Ainda conforme divulgado pela Prefeitura, o estacionamento será proibido em toda a da Avenida Prefeito Mello Reis e a partir dela na Rua Eugênio do Nascimento até a Rua Roberto Campos de Andrade; na Rua das Margaridas até o cruzamento com a Rua das Petúnias; e em toda a extensão da Rua Francisco José dos Santos. O acesso ao estacionamento do aeroporto será fechado para veículos a partir da rotatória com a Avenida Prefeito Mello Reis.

Os agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) vão realizar o monitoramento do trânsito. Porém, longas filas de retenção são esperadas devido ao fluxo de veículos que terá no local, uma vez que a previsão dos organizadores é que compareçam cerca de 40 mil pessoas. A orientação é que as pessoas priorizem o transporte coletivo, já que haverá proibição de estacionamento nas ruas do entorno do aeroporto.

O local de embarque e desembarque dos veículos de transporte de passageiros e dos ônibus urbanos será feito exclusivamente na Rua das Margaridas, no local sinalizado próximo ao número 50. Os horários da linha especial “Aerofest” devem ser conferidos no Portal da Prefeitura de Juiz de Fora. Em virtude do evento, a linha 520 (Aeroporto), terá alteração de itinerário no sábado e vai circular no sentido bairro/Centro pelas seguintes vias: “...Rua Acácio Alves Alvim nº 1844 (ponto final), Rua das Cássias, Rua das Esmeraldas, Rua Acácio Alves Alvim, Rua Prof. José Vilas Bouçada, Rua Álvaro José Rodrigues, Rua Fernando Cyrne, Rua Paulo Botti, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Itamar Franco, Rua Vicente Beghelli, Rua Monsenhor Gustavo Freire, Av. Itamar Franco, Rua Dr. Romualdo, Av. Rio Branco, Rua Silva Jardim s/n (ponto final)”.