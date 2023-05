Um homem de 42 anos foi preso no Bairro Granjas Bethel, Zona Sudeste de Juiz de Fora, nessa sexta-feira (19), por plantar maconha e produzir itens como sabonetes com a substância. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe recebeu uma denúncia via Disque Denúncia Unificado (181) e foi verificar no endereço. Quando cegou, encontrou grande quantidade da droga, além dos sabonetes e produtos para a utilização em barra. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia, junto com o material apreendido.

