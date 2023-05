O Concurso Miss Plus Size Juiz de Fora chega a sua quinta edição em 2023. A iniciativa foi idealizada pela modelo e influenciadora digital Laís Machado, em 2019. Segundo Laís, a intenção é ir além de possibilitar uma noite de coração. O evento se dedica a celebrar os corpos das mulheres que vestem acima do tamanho 44, destacando não só a beleza, mas também a autoestima, a essência, o carisma e, sobretudo, alterando a forma como as mulheres com corpos maiores olham para si mesmas. Nesse ano, o concurso ocorre no dia 5 de agosto, às 19h.



A liberdade é um aspecto que chama a atenção e conduz toda a ação. Laís explica que não é feita uma pré-seleção das candidatas, como ocorre dos concursos de Miss no geral. "Temos um propósito maior, que é ajudar mulheres gordas, que não se sentem dignas de pisar em uma passarela, desfilarem. Todas podem, digo sempre que beleza é uma coisa muito peculiar. Por isso, buscamos resgatar a autoestima das mulheres". Desse modo, são retiradas as limitações e restrições.

"A mulher pode ser casada, pode ser mãe, pode ser uma pessoa com deficiência, só não pode estar grávida na época do evento", conta a idealizadora do evento. O mote da iniciativa é: "Uma vence, todas ganham!". Assim como há aquelas que já trabalham como modelos, outras nunca sequer pisaram em uma passarela. "Todas passam por seis meses de treinamento. Que vai desde a passarela à fotogenia. Nivelamos todas as candidatas. Abrimos as inscrições e as que chegam primeiro entram. Ensinamos tudo para que no dia do evento, todas estejam preparadas", detalha.



Todas as mulheres são preparadas psicologicamente para mesmo que não se classifiquem ou ganhem, saiam com a autoestima fortalecida. Para a organização é importante que essas mulheres consigam atingir uma visibilidade maior e, até mesmo, consigam ter acesso a novas formas de trabalho. "Muitas saem com trabalhos no meio Plus Size. Algumas que nunca tiveram contato com essa área conseguem trabalhos como modelos. Não focamos só na beleza como critério."

Apesar de a competição não ser o principal foco, as participantes saem com conhecimento que possibilita alçar outros voos. Como a Miss Minas Gerais 2022, Luiza Peraccini, que ganhou o Miss Plus Size Juiz de Fora e sagrou-se vencedora no concurso estadual e recebeu uma monção de aplauso na Câmara de Juiz de Fora pelo feito.

FOTO: Reprodução Redes Sociais Miss Plus Size Juiz de Fora - Miss Plus Size Minas Gerais foi homenageada na Câmara de Juiz de Fora

As candidatas da edição de 2023 são apresentadas por meio da página oficial do evento, que promoveu em maio a votação "Miss Popularidade", na qual as participantes recebem curtidas do público. A que receber mais interações nas redes estará, automaticamente, no Top 5 do concurso.

Na última fase, as candidatas escolhidas estão mais preparadas para seguir representando o carisma de Juiz de Fora em outras competições. "No dia do evento, temos uma conversa com os jurados, explicamos os requisitos e como elas são julgadas no dia. Temos beleza, simpatia, postura, presença cênica e charme. Tudo ali é analisado, se ela é simpática, se tem presença cênica que é desfilar com postura, mas sem passar algo assim muito fechado, se ela sorri, como lida na frente dos jurados", pontua Laís Machado.



Para as mulheres que se inscrevem, o evento é um processo de crescimento. "Eu tenho reforçado o que sempre tive em mente: mostrar minha liberdade, aprendendo a me olhar com mais carinho, mais amor e cuidado, independente de números na balança e padrões sociais. Poder de certa forma ser um reflexo para que outras mulheres vejam dessa forma é uma grande vitória, acredito que não só pra mim, mas pra todas as outras candidatas também" comenta a candidata Marianne Moreira.



Ela conta que foi apoiada por pessoas que acreditaram no potencial dela, antes de ela mesma enxergá-lo. Foram as amigas que incentivaram o impulso de participar. "Eu dizia que não era para mim. No dia que resolvi me inscrever foi muito repentino, sem pensar muito. Era uma das últimas vagas e eu decidi agarrar com tudo.