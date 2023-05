As avenidas Brasil, Juscelino Kubitschek e Garcia Rodrigues Paes (Acesso Norte), que compõem o trecho urbano da BR-267, vão ter o asfalto recapeado e revitalizado. A garantia das obras foi feita pela prefeita Margarida Salomão nesta segunda-feira (22) durante coletiva do anúncio da programação do aniversário de 173 anos da cidade.



Ainda de acordo com a Prefeitura, além do novo asfalto, será realizado reparos nas redes de drenagem destes corredores, adequação da sinalização e implementação de medidas protetivas para pedestres e ciclistas. Os recursos, advindos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), foram confirmados em ofício recebido pela prefeita na última sexta-feira (19). “Essas ruas são estradas, por isso, pedimos ao Dnit que nos ajudasse no trabalho de recomposição e revitalização do asfalto. É uma ótima notícia, será uma injeção de qualidade na pavimentação da cidade”, ratificou a prefeita.



As vias beneficiadas estão entre as que recebem o maior fluxo de veículos, sendo também fundamentais para a integração rodoviária de diversas regiões da cidade, principalmente da Zona Norte com o Centro.