Um jovem, de 19 anos, foi assassinado no início da noite desta segunda (22) no Distrito Industrial em Juiz de Fora. Dois homens, de 40 e 41 anos, são suspeitos de praticarem o homicídio.

De acordo com informações da Polícia Militar, ao chegarem no local do crime o jovem já estava no chão e sem sinais vitais. O SAMU atestou o óbito. A perícia técnica constatou que a vítima possuía nove perfurações em seu corpo, causadas por uma arma branca. Foram cinco no tórax, na altura do peito, duas no braço direito, uma na mão esquerda e uma na axila direita.

Ainda, segundo a PM, após a ação os suspeitos evadiram em carro, Ford branco, que estava dando cobertura. O local onde o crime aconteceu é ermo e não possuía câmeras que pudessem captar a ação. A motivação do crime estaria relacionado a dívida de drogas entre os envolvidos. A PM segue no rastreamento.

Após a perícia o corpo foi liberado para a funerária e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML)