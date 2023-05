O dono de um bar, de 46 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite desta segunda (22) no bairro Jardim Gaúcho em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, os militares compareceram no estabelecimento após o homem ser denunciado e durante as buscas no local nada foi encontrado, porém o homem informou que em sua casa teria um revólver calibre 38. Na casa do homem foi encontrado o revólver e 14 munições do mesmo calibre.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.





