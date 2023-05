O cadastro de comerciantes que trabalham na Feira da Pechincha começou nesta terça-feira (23). Os interessados devem levar os documentos presencialmente ao 6º andar do prédio da Cesama, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, 1843. O atendimento acontece de 9h às 12h e de 14h às 18h. O prazo para cadastro termina na quinta-feira (25).

A Feira ocorre aos domingos e, segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, a intenção é avançar no processo de regularização. O cadastro é realizado pela Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) a partir da apresentação de documentos pessoais (CPF e documento de identidade).



Após cadastrados, os feirantes partirão para a assinatura do Termo de Ajuste de Conduta (TAC), que estabelece o compromisso dos trabalhadores com o Executivo até o licenciamento oficial. De acordo com a PJF ficou acordado em reunião na PJF com representantes da Feira da Pechincha nesta segunda-feira (22), que o cadastramento permitirá atender a principal demanda apresentada pelos feirantes: a elaboração de um mapa, definindo o posicionamento de cada barraca. Para isso, ainda segundo o Executivo, é necessário que todos os interessados realizem o cadastro na Sesmaur.



Com o início de uma das obras do viaduto da Benjamin Constant, foi necessário realocar temporariamente a Feira da Pechincha. A localização tradicional era na Avenida Brasil e em ruas adjacentes. No entanto, a área precisa ficar liberada para o trânsito de veículos até o final das obras.



Em diálogo com os feirantes, a proposta apresentada foi manter a realização da feira em um trecho da Rua Benjamin Constant, ocupando também as seguintes vias: José Calil Ahouagi; Professor Oswaldo Veloso; Dep. Oliveira Souza; e Dr. Lafaiete Loures, o que já ocorreu no último domingo (21)



O acesso ao posto de gasolina, à empresa de transporte de valores e ao estacionamento do clube Olímpico seguem garantidos. Dessa forma, a Rua Saint Clair de Carvalho fica com o trânsito de veículos liberados. Já nas outras vias, ao montar as barracas, deve ser mantida área livre de 2,5m.