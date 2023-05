Um ciclista de 41 anos sofreu um traumatismo craniano grave e está entubado e inconsciente após ser atropelado na Avenida Doutor Deusdedith Salgado, na altura da rotatória próxima ao Parque da Lajinha, por volta das 7h44.



Conforme o registro feito pela Polícia Militar, o condutor do veículo envolvido no acidente relatou que se deslocava pela Avenida Presidente Melo Reis e ocupava a faixa da direita. Ele disse que parou diante da placa 'pare' na rotatória, olhou para os dois lados, para que pudesse verificar se não vinha outro veículo.

O motorista de 52 anos, comentou que ao iniciar o deslocamento, foi surpreendido pela bicicleta, que apareceu repentinamente, na contramão da direção, saindo do posto de gasolina. Ele ainda salientou que o ciclista estaria em um ponto cego e, por isso, não foi possível evitar a colisão lateral no veículo menor.

Ele ainda destacou que parou de imediato em local seguro e prestou toda a assistência possível à vitima. Na consulta feita pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, o veículo está com o licenciamento atrasado desde 2020 e, por isso, foi removido. Os outros ocupantes do veículo confirmaram a versão do motorista.

A Polícia Civil compareceu ao local para realizar perícia e liberou o espaço na sequência. A vítima foi encaminhada pelo SAMU para o Hospital de Pronto Socorro. Segundo a Secretaria de Saúde, ele permanece em estado grave e entregue aos cuidados intensivos.











Tags:

Acidente de trânsito | Atropelamento | Bicicleta