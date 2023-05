Após carta pública que foi assinada em 2022 por representantes de movimentos sociais e antirracistas, em que não se concordava com a homenagem por Mérito Comendador Henrique Guilherme Fernando Halfeld à Rosa Cabinda, a Prefeitura de Juiz de Fora divulgou na tarde desta terça-feira (23), que irá homenageá-la no evento deste ano.

Rosa Cabinda foi escrava da família Halfeld, e em 1873, ofereceu ao seu senhor, o Comendador Henrique Halfeld, a quantia de 300 mil réis por sua liberdade.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura em relação as manifestações do evento anterior e aguarda retorno.

O Executivo divulgou a lista dos homenageados da Comenda. O evento será realizado na próxima segunda-feira (29) no Cine Theatro Central, às 19h. A lista com todas as homenageadas e homenageados pode ser conferida no documento em anexo desta matéria.



Os convites para a cerimônia são individuais e sua apresentação na entrada é obrigatória. A confirmação da presença no evento deve ser feita através do telefone (32) 3690-7246.

Veja a lista dos homenageados.