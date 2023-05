A partir de 18h desta sexta-feira (26) e no sábado (27) a linha especial 750 (Festa Country) começa a circular em direção ao Estádio Municipal Radialista Mário Helênio do seu ponto de partida na Avenida Itamar Franco 992, Centro (em frente ao Procon). Os ônibus retornam ao Centro com embarque exclusivamente ao lado do portão 3 do estádio, também conhecido como Dom Orione, na Avenida Eugênio do Nascimento, próximo ao 984.

O itinerário em direção à Festa Country será feito pelas avenidas Itamar Franco, Paulo Japiassu Coelho, Deusdedith Salgado, Mello Reis e Eugênio do Nascimento. O retorno ao Centro será pela Avenida Eugênio do Nascimento, Av. Itamar Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Viaduto Helio Fadel Araújo, Av. Brasil (margem direita), Viaduto Augusto Franco, Av. Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon). O público pode embarcar de desembarcar em todos os pontos oficiais dos trajetos de ida e volta.