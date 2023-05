A Polícia Militar apreendeu 340 pedras de crack em uma operação de batida policial no Bairro Ladeira, Zona Leste de Juiz de Fora, na noite dessa terça-feira (23). A ação partiu de uma denúncia que indicava a presença de grande quantidade de drogas no local. Os policiais notaram a movimentação suspeita logo que chegaram ao local. Três homens foram abordados. Com o primeiro, havia 40 pedras de crack e R$25. O segundo tinha em seu poder 300 pedras de crack e R$122. Além deles, um terceiro envolvido também foi preso. O trio foi encaminhado à delegacia, junto com os materiais ilícitos arrecadados.







