Para reduzir as retenções nas vias entre os bairros Cascatinha, Jardim Laranjeiras e Teixeiras, a Prefeitura de Juiz de Fora inicia nesta semana a remodelação do trevo da Praça Antônio Carlos Saraiva, que conecta as três localidades. A ideia é que a mudança, que permitirá o aumento da capacidade das vias do entorno, possa melhorar o tráfego no trecho.

Segundo a Prefeitura, será criada mais uma faixa exclusiva no acesso ao bairro Teixeiras, para os condutores que vem do Centro e vão convergir nas ruas Pantaleoni Arcuri ou Jesus Raimundo. A segurança dos pedestres no local também será prioridade, com melhorias nos locais de travessia. As obras no trevo estão sendo executadas pela equipe da Secretaria de Obras (SO).



Os motoristas que seguem do trevo do Estrela Sul para o Cascatinha vão passar a realizar o seguinte trajeto para acessar o Jardim das Laranjeiras ou o Teixeiras após a conclusão das melhorias: Ladeira Alexandre Leonel, Rua Miguel José Mansur, Rua Nair de Castro Cunha, Rua Tom Fagundes e Avenida Dr. Paulo Japiassu. Para isso, a Rua Tom Fagundes terá a circulação ampliada para duas faixas. No mês de abril, já havia sido realizada uma intervenção no canteiro central da Avenida Dr. Paulo Japiassu Coelho e a Rua Tom Fagundes, para permitir uma maior fluidez no tráfego de veículos.