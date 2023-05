O ponto de embarque que ocupava a Avenida Francisco Bernardino, ao lado do supermercado quase na esquina com a Benjamin Constant, será desativado a partir desta quinta-feira, 25, conforme anunciou a Prefeitura de Juiz de Fora, devido às obras do novo viaduto na Rua Benjamin Constant.

Com a mudança, o novo local de embarque e desembarque de passageiros das linhas que passam na via passa a ser feito na baia da Avenida Francisco Bernardino, em frente ao número 575, próximo à entrada da Rua Batista de Oliveira.

As linhas que serão afetadas são: 101-102-103-105-107-109-110-111-116-150-155-516-530-532-533-534-535-538-540-542-547-555-

603-604-605-606-607-608-609-610-613-614-615-616-621-700-701-702-704-705-709 e 737.



As intervenções para a construção do viaduto na Avenida Francisco Bernardino tiveram início no dia 15 de maio. A ideia é que além de proporcionar ligação mais rápida entre a região Leste e o Centro, a obra garanta maior fluidez para o trânsito da área central.

O objetivo da intervenção é entregar à população de Juiz de Fora um elevado com extensão de 360 metros e uma alça de acesso à Avenida Francisco Bernardino, para melhorar o trânsito na região. O novo equipamento urbano visa a eliminar da rota dos motoristas a passagem de nível na Rua Benjamin Constant, com a intenção de ofertar um melhor fluxo viário.



Tags:

Viaduto