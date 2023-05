A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Juiz de Fora (PJF) realiza, semanalmente, pesquisa para monitorar os preços dos combustíveis no município. Segundo o Procon, a pesquisa realizada nesta segunda-feira (22), levantou o preço em dez postos de gasolina na região sul e as amostras revelaram pouca variação do preço dos combustíveis direto da bomba, e uma redução de aproximadamente dez centavos e no Diesel S10 uma redução de aproximadamente 17 centavos. Já para o etanol não foi observada redução até o momento.

O Procon divulgou nesta quarta-feira (24), que participa do mutirão nacional “Preço Justo” promovido nesta quarta-feira, 24, pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). O levantamento realizado pelo órgão será enviado para intervenção do Governo Federal.

A ação, que acontece em todo o Brasil, envolve o monitoramento de preços nos postos de combustíveis. O objetivo é verificar os menores e maiores valores encontrados a fim de montar um “Relatório de Monitoramento da Precificação dos Combustíveis”. Em Juiz de Fora, o Procon já realiza toda semana pesquisa de preço nos postos para orientar o consumidor sobre os melhores preços a cada semana e identificar preços abusivos.

Veja abaixo o levantamento feito na última segunda.

FOTO: Procon JF/Divulgação - Balanço valor da gasolina em Juiz de Fora

A supervisora de estudos e pesquisas do Procon, Gisele Zaquini, destaca que o monitoramento semanal dos preços dos combustíveis visa acompanhar o comportamento dos preços praticados na cidade de Juiz de Fora. “As pesquisas possuem como objetivo orientar o consumidor sobre os postos com os melhores preços a cada semana, bem como identificar possíveis preços abusivos”, explica.

O Procon da PJF orienta que o consumidor realize a denúncia caso constate alguma irregularidade nas condições de segurança ou prática de preços abusivos. Os canais de denúncia são o site Prefeitura Ágil ou, presencialmente, com agendamento prévio através dos números (32) 3690-7610 ou (32) 3690-7611.

