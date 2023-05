Um incêndio afetou dois cômodos de um imóvel no Bairro Previdenciários na tarde desta quarta-feira (24).

Segundo o registro, o fogo teria se alastrado a partir do manuseio descuidado de um material inflamável nos cômodos. As chamas foram controladas e o rescaldo foi executado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Durante o incêndio, dois moradores sofreram queimaduras de segundo grau. Um jovem de 19 nos queimou o braço direito e a perna esquerda, enquanto uma mulher de 26 anos teve queimaduras no braço direito e no tórax/abdômen. Apesar dos ferimentos, ambas as vítimas estavam conscientes e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Foram estabilizadas e encaminhadas para o Hospital de Pronto Socorro pelo SAMU.