A quadra a União das Cores, escola de samba do bairro Milho Branco, foi arrombada na noite desta quinta (25) em Juiz de Fora.

De acordo com o relato da agremiação em seu perfil no Instagram, bandidos chegaram em um caminhão e usaram uma picareta para arrombar o cadeado e roubar cerca de 20 telhas galvanizadas que seriam usadas para refazer a sua cobertura destruída pela chuva.

Em desabafo, o presidente da agremiação, Bruno Black pontuou. " É muito triste ver isso acontecer com uma agremiação que a todo tempo está comprometida em ajudar o próximo sempre. Mas não vamos desistir, sabemos que existem pessoas de boa índole em nossa comunidade".

Ainda, de acordo com a agremiação, a Polícia Militar teria sido acionada por vizinhos, mas até o momento da publicação na rede social não havia ido até o local.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a agremiação para saber o valor do prejuízo do furto e aguarda retorno. Veja a publicação da União das Cores no Instagram abaixo.