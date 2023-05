Um homem de 42 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nessa quarta-feira (24), pelos crimes de perseguição e ameaça, no bairro Marumbi, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A mulher, de 37 anos, vítima dos crimes buscou a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), unidade que integra a 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora, para relatar que o ex-companheiro ameaçava expor fotos íntimas dela, por não aceitar o término do relacionamento.



urante o atendimento da vítima, na delegacia, o agressor fez diversas ligações para ela e teria invadido a casa dela.Imediatamente, a equipe da Deam se deslocou até a residência da mulher e localizou o suspeito no terraço do imóvel. No momento da prisão, o homem estava ao telefone, ameaçando e intimidando a vítima. Ele foi preso e encaminhado ao sistema prisional.