Foi aprovado na Câmara Municipal de Juiz de Fora nesta quinta-feira (25) a liberação das catracas dos ônibus do transporte público para crianças com até seis anos incompletos. A proposta de lei denominada de PL Catraquinha, de autoria da vereadora Tallia Sobral (PSOL), determina que a liberação das roletas e catracas seja feita a crianças de colo ou mediante a apresentação do documento de identificação.

De acordo com a vereadora, o objetivo é que as crianças não sejam constrangidas a passarem por cima ou por baixo da roleta/catraca. Outro aspecto determinante para a defesa da proposição é a garantia de segurança e integridade física das crianças que precisam ser observadas no transporte coletivo. “Pular catraca ou passar por debaixo dela, muitas vezes acontece quando o veículo está em movimento, transferindo para a criança a responsabilidade de não se machucar”.

O projeto aprovado no Plenário segue agora para sanção do Poder Executivo.

