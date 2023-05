Um homem, de 48 anos, e uma mulher, de 49 anos, foram presos após roubar uma mulher, de 38 anos, e usar o cartão de crédito roubado em uma mercearia, na noite desta quinta (25) no bairro Dom Bosco em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi abordada pela mulher que simulou uma conversa até a chegada do comparsa que, armado com uma faca, anunciou o roubo, pegou o celular e o cartão de crédito da vítima.

Ainda, de acordo com a PM, os suspeitos usaram o cartão de crédito da vítima em uma mercearia no Dom Bosco. Eles foram rastreados, abordados e presos. O celular roubado foi passado para um receptador, um homem de 25 anos, que já foi identificado pela PM. A faca usada no crime foi apreendida.





