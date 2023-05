Segundo decreto que será assinado pela Prefeitura de Juiz de Fora na noite desta sexta-feira (26), os produtores de cerveja de Juiz de Fora, vão poder instalar beer trucks nas praças da cidade. O decreto institui o Programa "Praça Cervejeira", com o objetivo de fomentar as cervejarias artesanais e locais, difundir a cultura cervejeira, atrair turistas, gerar emprego e renda.

De acordo com a Prefeitura, a iniciativa atende uma demanda do setor, que é certificado pelo estado como um Arranjo Produtivo Local (APL) desde 2017. Os produtores que quiserem instalar o Beer Truck em uma praça deverão preencher um formulário específico do programa, apresentar documentação pessoal e fiscal, comprovar inscrição no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e croqui da localização do equipamento com a área pretendida para uso.

As propostas serão avaliadas por um Grupo Técnico composto por membros da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur), Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic) e Secretaria de Turismo (Setur). Aprovada a instalação, vão receber uma autorização e deverão pagar preço público considerando o Decreto Municipal n° 15.646/2022.

Os Beer Trucks poderão funcionar de segunda a quinta-feira, das 16h até às 22h; sexta-feira, das 16h até às 00h; sábados e vésperas de feriado, das 10h até às 00h; e domingos e feriados, das 10h até às 22h. Também poderão incentivar apresentações artísticas/culturais, desde que respeitado o horário de funcionamento.