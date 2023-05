A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) irá realizar na próxima quarta-feira (31) uma interligação na rede de água da Rua Oscar Kelmer Filho, no Bairro Vila Ideal. Os trabalhos serão executados de 8h às 10h, na esquina da via com a Avenida Francisco Valadares. Para isso, será necessário interromper o abastecimento da Rua Oscar Kelmer Filho durante os trabalhos.

A Cesama orienta para que a população economize água até que os serviços sejam concluídos e o abastecimento seja regularizado, o que deve acontecer ao longo da quarta-feira.

