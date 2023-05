Um homem, de 35 anos, foi agredido a pauladas, segundo populares, e está em estado grave no HPS, por outro homem, de 37 anos, após ter furtado duas baterias de um carro, dentro da garagem da casa do suspeito, na noite desta sexta (26) no bairro Santa Luzia, Zona Sul de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, que já tem passagens pela polícia por furto, furtou as baterias e fugiu. O suspeito foi até a casa da vítima e não a encontrou, durante a noite o suspeito teria encontrado a vítima na rua e a agrediu. O homem sofreu traumatismo craniano e lesões no rosto e está em estado grave no HPS.

O suspeito foi localizado no bairro Sagrado Coração de Jesus e encaminhado para a Delegacia de plantão.

Mesmo com a gravidade dos ferimentos e o estado de saúde da vítima ser considerado grave, a Polícia Militar registrou a ocorrência como lesão corporal.

Tags:

Furto | PM | Polícia | Polícia Militar