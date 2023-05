Uma dupla foi presa na madrugada de sábado (27) ao ao tentar fugir de uma blitz da Polícia Militar (PM) próximo ao Pórtico Sul da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no Bairro São Pedro, Cidade Alta. Segundo a PM, o condutor, o homem de 27 anos, dirigia uma moto sob suspeita de embriaguez e outras substâncias psicoativas. Ainda de acordo com a corporação, o garupa da moto, de 33 anos estava com um cigarro de maconha e também foi preso. A moto foi apreendida.

Conforme o Boletim de Ocorrência, durante a blitz montada para o controle do tráfico e a prevenção de acidentes, os policiais suspeitaram dos dois homens que mostraram tensão ao perceber o patrulhamento. Ainda de acordo com o registro, a dupla desobedeceu à ordem de parada dada pelos policiais e o condutor acelerou a moto em uma tentativa fracassada de fuga. Após serem controlados, eles acabaram imobilizados pelos policiais.

Os militares destacaram ainda que, os suspeitos estavam retornando de uma boate e haviam consumido bebida alcoólica, apresentando fortes sinais de embriaguez. O condutor da moto se recusou a realizar o teste de bafômetro e teria alegado que tentou fugir pois não queria ser preso por dirigir embriagado.