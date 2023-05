Suspeitos de tráfico de drogas no Bairro Vila Olavo Costa atiraram em uma viatura policial durante patrulhamento, em Juiz de Fora. De acordo com informações da Polícia Militar, um veículo Polo de cor branca , já conhecido pelos militares por envolvimento no tráfico local, foi avistado durante o patrulhamento, momento em que foi dado a ordem de parada ao veículo e o passageiro saiu pela janela lateral e efetuou disparos contra a viatura.

Ainda conforme a corporação, os militares revidaram os disparos mas o autor conseguiu fugir e não há informações se foi atingido. A PM destacou também que o motorista do veículo começou a dar ré tentando fugir com o carro, momento em que foi perseguido e durante a fuga tentou atropelar os militares que estavam desembarcados.

O carro foi abordado no Bairro Poço Rico. Durante buscas no veículo foram localizados armas, drogas e dinheiro. O Veículo foi removido ao pátio credenciado e o autor socorrido ao Hospital Dr.Mozart Teixeira (HPS) com dois disparos de arma de fogo. Como a identidade dele não foi revelada, não foi possível atualizar o estado de saúde. A ocorrência foi registrada como homicídio tentado contra militares e porte ilegal de armas.

Veja abaixo o material apreendido no carro.



01 Revolver .38

03 Munições Intactas

02 Munições Deflagradas

R$ 720,00

01 Bucha de Maconha

01 Bucha Skunk

01 Cigarro de Maconha

