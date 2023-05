Um homem, de 33 anos, em situação de rua foi assassinado a facadas e pauladas, após uma briga na Praça da Estação, na madrugada deste domingo (28) na rua Espírito Santo, Centro de Juiz de Fora. Cinco pessoas estavam envolvidas na ação e dois homens, de 36 e 38 anos, foram identificados pela Polícia. Um home, de 32 anos, foi preso pelo envolvimento no homicídio.

De acordo com informações da Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima, teria tentado agredir sua ex-namorada durante o dia, na Praça da Estação e os suspeitos teriam presenciado a briga.

Durante a noite, a vítima teria chegado machucada na rua onde ficava e teria dito para as testemunhas que tinha brigado na Praça da Estação e que iria colocar fogo nas moradias da Rua Ângelo Falci.



Os suspeitos, de 36 e 38 anos também moradores de rua, teriam chegado à moradia em que a vítima estava, com mais 3 homens, e iniciado uma discussão, dizendo que ali a vítima não ficaria mais.

Eles entraram em luta corporal, e os cinco homens armados com pedras e pedaços de pau agrediram a vítima, que pegou uma faca e, tentando se defender, chegou a lesionar levemente as costas de uma testemunha que tentava separar a briga. Em determinado momento, o suspeito de 36 anos, deferiu três facadas na vítima e o suspeito, de 38 anos, lhe deu mais pauladas. O SAMU constatou o óbito da vítima no local.

Durante a tarde de domingo (28) o homem, de 32 anos, que participou das agressões que antecederam a morte da vítima foi localizado e preso pela Polícia Militar. A PM segue no rastreamento dos suspeitos.

