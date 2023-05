Um carro com cinco ocupantes em atitude suspeita, conforme a Polícia Militar, foi abordado na noite dessa segunda-feira (30), no Bairro Vila Alpina, Zona Leste. O automóvel tinha uma placa clonada. O verdadeiro carro foi furtado em Belo Horizonte, no dia 8 de maio. Havia no interior do veículo, uma pistola com calibre .380 com a numeração raspada, um adaptador de metralhadora com 28 munições intacta.

A Polícia também localizou dois cartuchos deflagrados de calibre 9mm no assoalho. Foram apreendidas ainda três buchas de maconha, uma embalagem com um comprimido de ecstasy, com a inscrição "Rocinha CV" e uma carteira de identidade.

Um homem de 26 anos envolvido com o material foi identificado, mas nenhum dos suspeitos foi preso.







