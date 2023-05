A maior honraria de Juiz de Fora, a Comenda por Mérito Comendador Henrique Guilherme Fernando Halfeld, foi entregue nessa segunda-feira (29) no palco do Cine-Theatro Central a 25 personalidades de Juiz de Fora, reconhecidas pela contribuição para a cidade. A celebração destacou Roza Cabinda, mulher escravizada que buscou a justiça para ter direito à liberdade.

A medalha destinada à Roza foi recebida pela presidente do Conselho Municipal da Igualdade Racial, Marilda Simeão. Durante o evento, a prefeita Margarida Salomão anunciou que o novo viaduto construído na Rua Benjamin Constant, no Centro, será batizada com o nome de Cabinda.



Margarida, ao prestar a homenagem, destacou que a honraria é um elogio à insurgência e à coragem, que também representam a vocação de Juiz de Fora para a inovação. "Pela sua resistência, pela forma que tomou a sua luta, o legado dela para Juiz de Fora é tão constitutivo desta cidade quanto são os legados de Bernardo Mascarenhas ou de Mariano Procópio, ou de outras pessoas. É mais que intempestivo que, neste momento, nestes 173 anos de história, Juiz de Fora homenageie uma mulher negra, que superou a sua condição escravizada comprando, com o seu trabalho e sua luta, a sua própria liberdade”, declarou a prefeita.



Margarida Salomão também destacou a importância de homenagear a gente da cidade no aniversário do município, destacando que, desde 2022, é reivindicada a paridade de gênero na homenagem. "São tantas mulheres quanto homens homenageados, com presença muito expressiva da população negra”, pontuou a líder do Executivo. A comenda foi entregue aos agraciados pela prefeita, acompanhada do presidente da Câmara Municipal, Zé Márcio Lopes Guedes (Garotinho), e do reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Marcus David.



Os agraciados da noite foram representados pela doutora em História e professora de História da África da UFJF, Fernanda Thomaz. “Fiquei extremamente lisonjeada por ser escolhida para representar um grupo de 25 pessoas tão diverso. E fico muito feliz por ser um grupo tão diverso. Seja no aspecto profissional, social, político, esportivo, artístico, cultural ou econômico. Cada uma destas pessoas que estão aqui com a sua coragem e determinação de certo modo fez e faz o que é a cidade hoje de Juiz de Fora.”



O presidente da Câmara Municipal, José Márcio (Garotinho/PV) afirmou que a cidade chega em seus 173 anos cheia de motivos sólidos e reais de orgulho para os cidadãos. “É pela força e trabalho árduo de cada um que podemos dizer com orgulho o quanto esta cidade é um lugar maravilhoso para se viver, estudar, trabalhar, empreender e ser feliz.”

Já o reitor da UFJF, Marcus David, frisou a ressignificação da comenda após a prefeita assumir a gestão da Prefeitura de Juiz de Fora. “Com a sua prática democrática, nos permite fazer profundas reflexões sobre o significado desta comenda, fazendo uma reflexão histórica, repensar todo o seu simbolismo.”



O evento também contou com apresentações musicais. Na abertura, o hino do Brasil e de Juiz de Fora foram interpretados pelo clarinetista, saxofonista e compositor indicado ao Grammy Latino 2020, Caetano Brasil. Juntamente com o trio “Choro Livre”, formado também por Bia Nascimento no violão e Chico Cabral no pandeiro, durante a cerimônia foram apresentadas outras três composições autorais em homenagem aos condecorados e à cidade: “Surpreendente”, “Valsa Brava” e “Choro Livre”.



Confira o anexo com a lista completa dos homenageados:

-Aline Araújo Passos

-Almir Jesus de Ramos Júnior

-Antônio Camilo de Paiva (Padre Camilo)

-Christiane Meurer

-Elienai de Oliveira Carvalho Castellano

-Eridan Suelena Leão de Souza

-Fernanda Thomaz

-Indiamara Luciana dos Santos

-Luiz Fernando Faria

-Luiz Maurício

-Marcelo Detoni

-Márcio Cândido da Silva

-Marcos Fernando Freesz

-Marcos Tanure Sanábio

-Maria José Salles

-Mônica Sifuente

-Myrian Thereza Silveira Lopardi

-Orneídes Angélica de Oliveira Lima

-Rodrigo de Souza Filho

-Roza Cabinda

-Sandra Helena Tibiriçá

-Sebastião Motta

-Sílvio César Alves (Sady)

-Sinval Bressan da Costa (Pinguim)

-Zeneide Barbosa