A Polícia Militar registrou dois roubos em bairros de Juiz de Fora na terça-feira (30). Segundo os militares, um dos roubos ocorreu no Bairro Manoel Honório e outro em Benfica. Veja abaixo.



Manoel Honório



Um homem de 48 anos teve o carro roubado no Bairro Manoel Honório. De acordo com os policiais, a vítima manobrava seu veículo para entrar na garagem quando foi, surpreendida por um autor que armado com objeto semelhante a arma de fogo, tomou o veículo de assalto e fugiu em seguida.Durante rastreamento o veículo foi localizado e recuperado no Bairro VilaAlpina.



Benfica



Um homem de 48 anos teve a mochila roubada no Bairro Manoel Honório. A vítima relatou que retornava do trabalho, quando foi surpreendida por um suspeito, o qual usando de força física, lhe aplicou uma rasteira, vindo a entrar em luta corporal com a vítima, na tentativa de impedir o roubo, contudo sem êxito, a mochila foi roubada, contendo pertences pessoais e um aparelho celular.



Durante patrulhamento,os militares localizaram a mochila com alguns pertences, porém a vítima deu falta de seu aparelho celular, chaves da casa, uma identidade e um carregador de celular. A vítima reconheceu o autor através de fotos e PM segue rastreamento para localização do suspeito.