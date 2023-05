Para celebrar seus 173 anos, o Portal ACESSA.com realizou campanha em seu perfil no Instagram para saber dos seus internautas: Qual cantinho de Juiz de Fora você mais gosta de chamar de seu?

Confirma abaixo as participações e suas fotos afetivas nos lugares mais que especiais na nossa tão querida cidade:

FOTO: Alessandra Maia - Mirante do São Bernardo

Alessandra Maia - "Antes de vir morar aqui, meus pais me levaram no Mirante do São Bernardo pra ver o tamanho da cidade rs. Hoje casada e moradora de JF rs, venho lembrar deles".

FOTO: Marcos Antônio da Silva - Na Praça da Estação

FOTO: Marcos Antônio da Silva - Parque da Lajinha

Marcos Antônio da Silva, influencer, trabalha com moda e cursa curso publicidade e propaganda - "Essa foto foi tirada em 2020 na Praça da Estação. Moro em JF tem 4 anos, completou no último domingo (27) de maio de 2023. Gosto muito dos pontos turístico e também do Parque da Lajinha que é do lado da minha casa rsrs. Parque da Lajinha me lembra muito onde vive no interior de Minas meio à natureza".

FOTO: Tamiris Marciano - No Bar do Abílio, na Rua Fonseca Hermes, Centro

Tamiris Marciano, programadora de manutenção - "Bar do Abílio é o meu lugar preferido em Juiz de Fora! Um lugar aconchegante, com amor e com um atendimento impecável!".

FOTO: Keyla Prodigios - Avenida Rio Branco na altura da Garganta Dilermando, sentido bairro/Centro

Keyla Prodigios - "Envio essa foto de JF, na Garganta do Dilermando, pois acho esse ponto da cidade muito bonito. A Avenida Rio Branco vista do alto, sob esse ângulo!! Celebrar os 173 anos dessa cidade abençoada!"

FOTO: Rogério - Mirante da BR-040

Rogério, preparador de Goleiros do Atlético Clube Goianiense - "Mirante da BR-040 é um lugar bom pra pensar na vida!".

FOTO: Fabiana de Cassia - No Parque Municipal de Juiz de Fora, no bairro Nova Califórnia

Fabiana de Cassia - "Parque Municipal de Juiz de Fors. Meu cantinho preferido e refúgio pra descansar e passear com minha mamis".