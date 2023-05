Um acidente envolvendo uma moto e um carro foi registrado na tarde desta quarta-feira (31), na Avenida Juscelino Kubitschek, em Juiz de Fora. Segundo informações iniciais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o motociclista está sendo atendido e a ocorrência está em andamento.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, os agentes de trânsito estiveram no local par controlar o trânsito e no momento o fluxo segue normalmente e sem retenções.

*Matéria em atualização

Capa - Acidente Zona Norte

