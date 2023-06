A Prefeitura de Juiz de Fora irá disponibilizar ônibus extras para o 16º Torneiro Leiteiro de Filgueiras e também para o jogo do Tupi neste final de semana. Veja informações abaixo.

16º Torneiro Leiteiro de Filgueiras

O “16º Torneiro Leiteiro de Filgueiras” tem início nesta quinta-feira (1º) e vai até domingo (4). Para atender ao público do evento, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), disponibiliza horários extras dos ônibus que atendem ao bairro 103 e 105 (Filgueiras).

Na quinta-feira, será disponibilizado um horário extra às 23h55, na linha 103, em direção ao Centro. Já na sexta-feira, 2, os usuários têm como opção os horários 3h10, 3h15 e 3h30, nas linhas 103 e 105, além dos horários normais das linhas Filgueiras às 4h30 e 5h. No sábado, 3, as opções extras serão às 3h, 3h30 e 3h35, com horários de rotina das linhas às 4h10, 4h50 e 5h. No domingo, 4, haverá ônibus extras somente no horário de 00h10 na linha 105, pois a programação é encerrada mais cedo.

Jogo do Tupi e North

Para atender aos torcedores da partida entre Tupi e North, que acontece neste sábado (3) às 15h30, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) vai disponibilizar uma linha de ônibus, 517 - Estádio. O ponto de partida em direção ao Estádio Municipal Radialista Mário Helênio será na Avenida Itamar Franco 992, Centro, em frente ao Procon.

Os horários de saída da linha serão às 14h e 15h. Após este horário, o ônibus aguardará o final da partida para retornar com os torcedores ao Centro.



Confira abaixo os itinerários:

Linha 517 - Estádio

Itinerário Centro/Estádio: Av. Pres. Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon), Av. Eugênio do Nascimento, Av. Eng. Waldir Pedro Monachesi, Rua Francisco Fayer Sobrinho, Av. Eugênio do Nascimento (ponto final).



Horário de saída sentido Estádio/Centro

Itinerário Estádio/Centro: Av. Eugênio do Nascimento nº 232 - oposto (ponto final)., Av. Pres. Itamar Franco, Av. Brasil (margem direita), Ponte Nelson Silva, Av. Brasil (margem esquerda), Ponte Antônio Carlos, Av. Pres. Itamar Franco 992 (em frente ao Procon - ponto final).





