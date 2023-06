Um jovem, de 20 anos, foi preso por tráfico de drogas, com pedras de crack e pinos de cocaína, na manhã desta quinta (01) no bairro Bela Aurora.



De acordo com informações da Polícia Militar, durante uma ação das forças de segurança para o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais foram até uma residência e após as buscas no local encontraram 35 pedras de crack, 44 pinos de cocaína, uma munição calibre .380, quatro celulares e R$842.

O jovem, que estava no local, foi preso e encaminhado para a Delegacia d plantão juntamente com o material apreendido.





Tags:

apreensão | Drogas | Preso | Tráfico | tráfico de drogas