O projeto “Boniteza em Cores”, lançado pela Prefeitura de Juiz de Fora, com o objetivo de trazer mais cores para cidade, está com edital aberto. A informação foi divulgada pelo Executivo nesta sexta-feira (2).

De acordo com a Prefeitura, o “Boniteza em Cores” prevê a futura e eventual contratação de artistas de Juiz de Fora para a execução de murais e grafites em espaços públicos, como pontes, viadutos, praças e empenas. O diretor-presidente da Empav, Richard Tavares, falou sobre o projeto e o seu impacto na cidade. “Desde o começo da gestão, o Programa Boniteza tem destacado as belezas e as cores da cidade. Agora, além do cuidado por meio da zeladoria, traremos mais essa novidade, que é o ‘Boniteza em Cores’. Como o próprio nome do projeto já diz, a ideia é colorir e dar mais vida aos espaços públicos de Juiz de Fora, contribuindo, também, para o fomento da cultura e valorização dos artistas locais”, destacou Richard.

O edital, publicado no Atos do Governo, prevê o credenciamento de artistas visuais urbanos locais, qualificados nas categorias graffiti e muralismo. Podem se cadastrar pessoas (por meio de CNPJ ou MEI) que residem na cidade e com comprovada atuação na área. Mais informações sobre o projeto, além do edital completo com todas as documentações necessárias, pode ser conferido aqui.

A primeira chamada do credenciamento está prevista para o dia 14 de junho, terça-feira, às 14 horas, na sede da Empav. Para se credenciar, a pessoa interessada deve levar presencialmente toda a documentação exigida no edital. A Empav fica na Avenida Brasil, 1055, Poço Rico.





Tags:

Cultura