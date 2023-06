A sede da Secretaria de Educação (SE) mudou de endereço em Juiz de Fora, Segundo a Prefeitura, o novo local será na Rua Halfeld, 1.400, Centro (Antigo prédio da Secretaria de Saúde) e o cronograma da mudança prevê que ela ocorrerá de forma gradual nos próximos 15 dias a começar desta sexta-feira (2).

A mudança se deve à reforma da Praça Antônio Carlos, que também abrangerá o prédio onde hoje funciona a SE. Por ser um prédio da PJF, o novo local não gerará custos aos cofres públicos, além de ser um espaço amplo que facilitará o atendimento ao público e dará mais qualidade ao trabalho dos profissionais. A partir desta segunda-feira, 29, o setor de Arquivo e Memória já está realizando suas atividades no prédio novo.

Atendimento ao público

Inicialmente o Atendimento ao público e aos profissionais da Educação continua sendo realizado na Avenida Getúlio Vargas, 200, Centro, e a medida em que as mudanças dos departamentos forem realizadas, serão publicadas no site da PJF, de forma antecipada, as orientações de atendimento.