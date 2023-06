O fim de semana em Juiz de Fora será de tempo frio e quedas de temperatura. Segundo o Climatempo, sábado e domingo as manhãs serão com nevoeiro. Este é o primeiro final de semana de junho, mês que marca o fim do outono.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o ar frio de origem polar, que predomina sobre as regiões, deixa a temperatura baixa à noite e ao amanhecer. Haverá dias com sol e algumas nuvens.

Veja abaixo as tempraturas

Sábado (3): Dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Temperaturas entre 13 °C e 23 °C.



Domingo (4): Dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Temperaturas entre 12 °C e 24 °C.

Ainda de acordo com Inmet, não há previsão de chuvas para o fim de semana.

Tags:

Frio